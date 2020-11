Mega operação da PSP contra o tráfico de droga na Guarda com, pelo menos, 11 detidos

A PSP da Guarda realizou durante a manhã desta terça-feira uma operação policial «em grande escala» de combate ao tráfico de estupefacientes na cidade, tendo sido já detidos, «até ao momento», onze suspeitos, adianta o Comando Distrital em nota enviada a O INTERIOR

A ação mobiliza elementos da Esquadra de Investigação Criminal, com o apoio de outras valências da PSP, nomeadamente do Corpo de Intervenção, e envolve buscas domiciliárias. Os resultados desta operação serão divulgados no final das diligências.