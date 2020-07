Mais seis mortes e 291 infetados com coronavírus em Portugal

Nas últimas 24 horas registaram-se 6 mortes e 291 novos casos de Covid-19 em Portugal.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) deste domingo, Portugal contabiliza agora 46.512 casos confirmados de infeção e 1.660 óbitos desde o início da pandemia.

Dos novos casos, 226 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 78 por cento do total de novos casos registados nas últimas 24 horas.

Das seis mortes registadas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. As vítimas mortais são três homens com mais de 80 anos, um homem e uma mulher com idades entre os 70 e os 79 anos e uma mulher entre os 60 e os 69 anos.