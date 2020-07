Boa prestação de António Correia no arranque da Single Seater Series

António Correia começou a época com uma vitória no circuito de Portimão. O piloto do Fundão venceu no passado fim de semana a corrida 2 na categoria PT da Single Seater Series ao volante do Funspeed FS 2019.

O fundanense de 18 anos, que inicia a segunda época nos monolugares, começou da melhor forma a defesa do título conquistado em 2019 com a Funspeed, equipa sedeada no Fundão. António Correia abandonou na primeira corrida devido a um problema mecânico e venceu na segunda, com uma recuperação notável desde o 12º lugar. Na terceira e última corrida do fim de semana, quando tudo parecia indicar que voltaria a discutir a vitória, o jovem piloto teve outro problema mecânico e terminou no quinto lugar e segundo da categoria. “Foi um início de época globalmente positivo. Infelizmente só na Corrida 2 pudemos materializar a nossa rapidez no resultado», declarou António Correia. A segunda prova da Single Seater Series terá lugar no Estoril, a 5 e 6 de setembro.