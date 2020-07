Gouveia: Escola Profissional com “Selo de Conformidade EQAVET”

A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) atribuiu o “Selo de Conformidade EQAVET” ao Instituto de Gouveia – Escola Profissional (IG), que terá uma validade de três anos.

Segundo a instituição, trata-se de uma certificação de qualidade concebida para «reconhecer a Garantia da Qualidade na Educação e na Formação Profissional, em alinhamento com o quadro EQAVET (Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais), e o comprovar da validade científica e cultural do Projeto Educativo do IG».

O Instituto refere, em comunicado, que «vê nesta certificação um sistema de garantia de qualidade que será fundamental para prosseguir na implementação de várias estratégias de ensino e formação inovadoras e que vão ao encontro das necessidades do sistema educativo dos novos tempos».