Mais bebés na Guarda e na Covilhã em 2020

A pandemia parece não ter afetado o número de nascimentos na região, muito pelo contrário. Tanto na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, como no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), existiu um aumento da natalidade comparativamente com o ano de 2019.

Segundo os dados fornecidos a O INTERIOR pelas duas unidades hospitalares, o crescimento de recém-nascidos foi mais acentuado no CHUCB, que contabilizou 534 bebés em 2020, mais 90 face ao ano anterior, quando nasceram 444 crianças. A ULS guardense teve um aumento menor, apenas mais dez crianças do que em 2019, sendo que a 29 de dezembro a maternidade da cidade mais alta registava 543 partos. As duas entidades hospitalares não estão só em desequilibro no que toca ao número de nascimentos em geral, mas também em relação ao número de recém-nascidos do sexo feminino e do sexo masculino. O ano passado nasceram na ULS mais meninas (281), enquanto no CHUCB foram os meninos (273) que estiveram em maioria.

Em termos temporais, maio foi o mês com mais partos feitos no Hospital da Guarda (55) e setembro aquele em que se registaram menos nascimentos (39). Pelo contrário, foi neste mesmo mês que o CHUCB teve mais nascimentos, tal como em janeiro e junho. Fonte da administração da ULS da Guarda disse a O INTERIOR que, «de forma aparente, a pandemia não influenciou o número de nascimentos no distrito». Já no CHUCB as razões para um aumento de 90 nascimentos de 2019 para 2020 pode ser justificado pelo facto de «o confinamento ter contribuído para aproximar ainda mais alguns casais e relembrar a importância dos laços familiares». Isto, sem esquecer que algumas gravidezes já estavam em curso quando surgiu a pandemia em Portugal. «A confiança nas instituições e na estabilidade que, em particular a nossa região, lhes proporciona, com destaque especial para a segurança e qualidade de vida que aqui conseguem ter», são outras justificações apontadas pela administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira.

Sinal dos tempos, a ULS guardense contabilizou três bebés nos primeiros dois dias do ano novo, com destaque para o pequeno Daniel, cuja família é de Sebadelhe (Vila Nova de Foz Côa), que nasceu à meia-noite em ponto e foi o primeiro bebé de 2021 na Beira Interior. Quase cinco horas depois, mais precisamente às 4h56, veio ao mundo a Solange, filha de um jovem casal do Sabugal. Do concelho raiano são também os pais do primeiro bebé do CHUCB, Gabriel, que nasceu às 11h46 de sábado. Já na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco o primeiro bebé do ano nasceu às 16 horas do dia 1.