PSP encerra secção de atendimento de licenciamento de armas e explosivos em Gouveia

A secção de atendimento de licenciamento de armas e explosivos na Esquadra da PSP de Gouveia encerrou no final do ano.

Desde a passada segunda-feira que o serviço passou a ser feito exclusivamente na Guarda, no Núcleo de Armas e Explosivos na sede do Comando Distrital Polícia de Segurança Pública, situado no Largo Frei Pedro, das 9 horas às 12h30 e das 14 às 15h30. Segundo a PSP, esta mudança ocorre no âmbito de uma reorganização nacional do dispositivo, com vista à modernização e qualificação das atividades administrativa e operacional. «Porém, em 2021, é intenção deste Comando Distrital desenvolver iniciativas de proximidade nesta matéria, fazendo deslocar, em dias determinados, equipas do Núcleo de Armas e Explosivos a várias localidades do distrito, garantindo aos cidadãos a possibilidade de poderem recorrer a um atendimento personalizado e qualificado mais próximo da sua residência», refere a PSP em comunicado enviado a O INTERIOR.