IPG capacita empreendedores da CIMBSE com Projeto “I3Social”

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG), em colaboração com a Universidade da Beira Interior, vai capacitar a população ativa da região para o empreendedorismo e para o lançamento do próprio negócio.

Inserida no projeto de inovação social “I3Social”, a iniciativa pretende contribuir para «inverter a desertificação e o envelhecimento da população» nas Beiras e Serra da Estrela através do «aproveitamento de recursos e das competências dos agentes locais e da sua cultura colaborativa», adianta o IPG em comunicado enviado a O INTERIOR. O projeto é financiado por verbas europeias e pelo Programa Operacional para a Inclusão Social e Empresa (POISE), resultando de uma parceria entre o IPG, a Associação Aldeia dos Girassóis, a Universidade da Beira Interior (UBI) e a Make it Better – Associação para a Inovação e Economia Social.

O objetivo é «impulsionar iniciativas empreendedoras e criar emprego» nos 15 municípios da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CMBSE). «O “I3Social” é uma incubadora itinerante para a inovação social, onde os jovens empreendedores podem desenvolver ideias de negócios inovadores, sustentáveis e capazes de garantir um impacto mais duradouro no combate ao despovoamento», refere Manuel Salgado, vice-presidente do IPG e um dos responsáveis pelo projeto no mesmo documento. Na sua opinião, o Politécnico irá participar «para capacitar os empreendedores nas áreas das ciências empresariais e da comunicação, para que possam lançar os seus próprios negócios e, assim, responder às necessidades do mercado de forma competitiva».

Manuel Salgado acrescenta que haverá «vários espaços espalhados pelos 15 municípios prontos para acolher ideias de projetos, ou negócios inovadores do terceiro setor, capazes de gerar serviços públicos e de grande utilidade para a comunidade». Já o presidente do IPG, Joaquim Brigas, também citado no comunicado, considera que o projeto «reforça o importante papel do IPG, enquanto polo dinamizador de desenvolvimento da Guarda e do interior». No âmbito da iniciativa, o IPGI e a UBI vão criar dois manuais orientadores para os empreendedores.