Mais 382 casos ativos de Covid-19 em doius dias na área da ULS da Guarda

Em dois dias, a Unidade Local de Saúde da Guarda registou mais 382 casos ativos de Covid-19, para 1.889, e mais um óbito, que são 150 desde o início da pandemia.

O último relatório de situação, que reporta às 17h30 de sexta-feira, confirma que o contágio continua a progredir consideravelmente na região. Entre 6 – data do boletim anterior – e 8 de janeiro, o concelho da Guarda passou de 521 casos ativos para 539 e continua a ser o mais afetado, contabilizando ainda mais uma morte – 45 no total acumulado desde março.

A Mêda é agora o segundo concelho mais afetado, com 217 casos ativos (+43 em dois dias), seguido de Pinhel com 214 (+15) e Trancoso com 169 (+52). Figueira de Castelo Rodrigo voltou a entrar na lista das situações mais complicadas ao registar o maior crescimento entre os dois relatórios e soma atualmente 164 casos ativos (+133).

Em Fornos de Algodres houve mais 28 casos ativos, para os 154, e em Seia o número de novos casos baixou 64 para os 150 infetados – caso único na área da ULS nestes últimos dias. Com menos de 100 casos ativos continuam Almeida (21), Celorico da Beira (75), Gouveia (60), Sabugal (81) e Vila Nova de Foz Côa (40). Já em Manteigas existiam apenas cinco casos ativos na sexta-feira.

Desde o início da pandemia foram sinalizados na área da ULS da Guarda um total de 6.510 casos de infeção (+532 do que no dia 6). Na última sexta-feira havia 66 doentes internados (+1) no Hospital da Guarda, oito dos quais nos cuidados intensivos (-2), e 2.901 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (+97).

Também o número de profissionais de saúde infetados continua a subir, são agora 139 (+3). Entre 6 e 8 de janeiro foram dados como recuperados 4.470 doentes (+195).