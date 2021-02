IPG melhora rede de Internet e distribui refeições

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) está a distribuir refeições aos estudantes em isolamento profilático ou infetados pela Covid-19 e a reavaliar as bolsas de estudo dos mais carenciados.

Segundo Joaquim Brigas, presidente do IPG, o Serviço de Ação Social está «a distribuir refeições aos estudantes que estão infetados ou em isolamento profilático devido à pandemia». Em curso está também a atualização de bolsas de estudo porque «muitas famílias perderam a sua fonte de rendimentos devido à pandemia», adianta António Afonso, diretor da Ação Social do IPG. O Politécnico guardense anunciou entretanto que investiu mais de meio milhão de euros na rede de internet e no sistema de videoconferência para melhorar a qualidade do ensino à distância. «Fizemos um investimento na ordem dos 500 mil euros no “upgrade” da rede de internet, através de um programa da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e de 78 mil euros em equipamento informático, nomeadamente na estrutura de videoconferência», adianta Joaquim Brigas. Segundo o responsável, «a ligação à internet no IPG passou de 400 Mbps para 10 Gbps: ou seja, a velocidade da rede é agora 25 vezes superior».