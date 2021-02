Novo vinho lançado pela Symington e a Rewilding Portugal

A família Symington, em pareceria com a Rewilding Portugal, acabam de lançar o Altano Rewilding, um vinho do Douro.

Este néctar proveniente das vinhas em cotas mais elevadas estará disponível em garrafas de 0,75 litros ou no formato em cartão de “bag-in-tube” de 2,25 litros. «Cada venda da edição Altano Rewilding contribuirá com apoio financeiro para os esforços da Rewilding Portugal na proteção e restauro das paisagens naturais do interior de Portugal», refere a associação em nota enviada a O INTERIOR. «Estamos muito entusiasmados com este vinho, exemplo fantástico de um tinto do Douro que conjuga um inovador formato com uma estória interessante, além de proporcionar uma oportunidade para as pessoas contribuírem para uma causa positiva», afirma Rob Symington, diretor da Symington Family Estates, citado na mesma nota.