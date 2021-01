Câmara de Pinhel abre concurso de 495 mil euros para instalar biblioteca municipal

A Câmara de Pinhel já abriu o concurso público para a empreitada de reabilitação de um edifício do centro histórico para acolher a biblioteca municipal. Publicado no passado dia 30 de dezembro em “Diário da República”, o procedimento tem um preço-base de 495 mil euros.

O equipamento vai ser instalado no imóvel conhecido localmente como a Casa dos Bandarra, junto à Porta de Santiago – uma das seis portas da muralha de Pinhel. Rui Ventura, autarca local, sublinha que «encontrar uma solução definitiva e condigna para a Biblioteca Municipal de Pinhel era um dos desafios deste executivo, que optou por adquirir um edifício no centro histórico». O projeto de adaptação do espaço à sua nova funcionalidade foi elaborado serviços técnicos da autarquia e aprovado, por unanimidade, pelo executivo em novembro. Em comunicado, o município realça que, «após um aprofundado estudo da história do edifício, dos seus elementos estruturais e construtivos, bem como das suas características funcionais, o projeto foi desenvolvido respeitando todas as suas características originais e mantendo as possíveis, atendendo ao estado de conservação».

Nesse sentido, as fachadas serão «apenas rebocadas e pintadas» e a pedra de granito existente à vista «será mantida», enquanto no interior as paredes estruturais serão consolidadas. Segundo a autarquia, na intervenção a realizar procurou-se «respeitar sempre as características da preexistência» e «houve o cuidado de integrar esta intervenção, ao nível construtivo e de escolha de materiais, com as demais que têm sido feitas no centro histórico de Pinhel, nomeadamente o Posto de Turismo, a Loja de Produtos Endógenos, o auditório exterior e a recuperação das muralhas do castelo, tornando-o num todo homogéneo», remata. Atualmente, a Biblioteca Municipal de Pinhel, que está integrada na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, funciona no piso superior do edifício do mercado municipal.