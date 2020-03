Idoso de Foz Côa é a primeira vítima mortal do coronavírus no distrito da Guarda

Um homem de 99 anos, utente do Lar de Nª Sra. da Veiga, em Vila Nova de Foz Côa, faleceu na quinta-feira em consequência da infeção da Covid-19. É a primeira vítima mortal registada no distrito da Guarda.

O idoso tinha sido transportado ontem para a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, onde foi testado positivo e acabou por falecer, confirmou o autarca local, Gustavo Duarte, a O INTERIOR.

Segundo o presidente do município, trata-se do segundo residente no lar da Misericórdia fozcoense diagnosticado com coronavírus. O primeiro foi transferido para o Hospital Sousa Martins na quarta-feira e continua internado na área de isolamento.

Esta sexta-feira a unidade móvel Covid-19 da ULS está em Vila Nova de Foz Côa a realizar testes aos utentes e funcionários da instituição.