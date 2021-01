Hospital da Guarda tem 103 doentes Covid internados e vai disponibilizar mais 16 camas

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai aumentar a capacidade de internamento Covid no Hospital Sousa Martins por ter apenas uma cama disponível nos cuidados intensivos.

Segundo fonte do Conselho de Administração da ULS, esta sexta-feira havia 103 doentes internados nas três áreas Covid e 11 nos cuidados intensivos. «No internamento Covid 1 temos 44 camas e estão todas ocupadas. No Covid 2 estão 38 camas e também estão todas ocupadas. No Covid 3, que abriu na quinta-feira, estão dez camas e todas também ocupadas. Por fim, no Serviço de Medicina Intensiva, das 12 camas, temos 11 ocupadas», adiantou a mesma fonte.

«Estamos a fazer todos os esforços para reforçar os recursos humanos nos internamentos Covid e conseguir abrir mais 12 camas (Enfermaria Covid 3) e mais quatro camas de cuidados intensivos», acrescentou a ULS, segundo a qual também se está a proceder ao reforço dos profissionais. «Nos últimos dias contratámos já 10 assistentes operacionais e contamos contratar mais 20. Está ainda previsto contratarmos mais 15 enfermeiros, sendo que, destes, três iniciam já funções na segunda-feira», referiu.