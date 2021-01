PSP da Guarda sem registo de «incumprimentos reiterados» às regras do confinamento

A PSP não registou, até esta sexta-feira, incumprimentos «reiterados» ou desobediência por parte de cidadãos e estabelecimentos comerciais às regras em vigor nas cidades da Guarda e de Gouveia.

Em resposta a O INTERIOR, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública adianta que desde as 0 horas do passado dia 15 «ainda não foram levantados autos de notícia por contraordenação», nem houve detenções a registar por desobediência a ordem emanada por autoridade policial.

A PSP acrescenta que tem vindo a adaptar o policiamento «à realidade local» e tem dada «absoluta prioridade» à fiscalização das medidas decretadas no âmbito do Estado de Emergência, «salvo ocorrências em que haja perigo para a vida ou integridade física de qualquer cidadão».

Ainda assim, a polícia recorda que está atenta ao cumprimento do confinamento domiciliário de cidadãos que tenham recebido essa ordem de autoridade de saúde, aos ajuntamentos de pessoas na via pública e à proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A PSP está também a fiscalizar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e o uso de máscara na via pública, o motivo de deslocação na via pública e o acesso indevido a espaços ou equipamentos de uso restrito ou proibido.