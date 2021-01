Homem de 33 anos é a vítima mais nova da Covid-19 no Hospital da Guarda

Um homem de 33 anos morreu no Hospital Sousa Martins, na Guarda, vítima de Covid-19. É a vítima mais nova registada na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda desde o início da pandemia.

Segundo fonte hospitalar, o óbito aconteceu na passada quarta-feira. O falecido estava institucionalizado na Associação Sócio Terapêutica de Almeida (ASTA), sediada na localidade de Cabreira do Côa. No mesmo dia morreu outro utente, de 55 anos, daquela instituição que acolhe pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.

Ambos faleceram 24 horas depois de tomarem a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.