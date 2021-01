Municípios reativam serviços de entrega ao domicílio de medicamentos e alimentos

As Câmaras da Guarda, Pinhel e Sabugal são alguns dos municípios da região que reativaram os serviços de entrega ao domicílio de medicamentos, alimentos ou outros bens essenciais a pessoas vulneráveis devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.

Na sede do distrito, o serviço está disponível para munícipes sem apoio familiar e conta com a colaboração da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico. Segundo a autarquia, a medida destina-se a doentes crónicos, pessoas isoladas ou com problemas de saúde ou de mobilidade. O apoio pode ser solicitado através do telefone 271 220 737. Em Pinhel, o município disponibiliza o mesmo serviço para pessoas idosas, isoladas ou que estejam em isolamento devido à Covid-19. Os interessados devem entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social da Câmara, através do telefone 961 016 963. No Sabugal, os residentes que precisem de alimentos e de medicamentos devem entrar em contacto telefónico com a autarquia, sem custos, pelos telefones 271 750 085 ou 271 751 056. A iniciativa destina-se a pessoas sem retaguarda familiar ou relações de vizinhança, idosos, grupos de risco (doenças graves/crónicas) e a cidadãos que se encontrem em isolamento/quarentena, entre outras situações de risco, adianta a Câmara sabugalense.