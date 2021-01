BE contra encerramento do Centro de Distribuição dos CTT do Sabugal

A Distrital da Guarda do Bloco de Esquerda (BE) contesta o recente anúncio de encerramento do Centro de Distribuição dos CTT do Sabugal, manifestando «solidariedade com as populações locais».

O BE guardense, liderado por Jorge Mendes, refere, em comunicado, que «a estratégia de centralização da empresa é apenas mais um exemplo de políticas que contribuem para agudizar o despovoamento dos territórios do interior» do país. Jorge Mendes adianta que o partido irá questionar na Assembleia da República «os motivos deste encerramento». A decisão foi conhecida no início do ano e levou à transferência dos oito funcionários afetos ao serviço para a Guarda. A autarquia raiana já «repudiou veementemente» o encerramento do Centro de Distribuição que funcionava na cidade e solicitou uma reunião «urgente» com a administração dos CTT. «O encerramento do Centro de Distribuição é mais um fator a agudizar o despovoamento do Sabugal, com o deslocamento e a centralização do serviço na Guarda. É verdade que a prestação dos serviços se mantém e não será afetada. No entanto, os funcionários que até aqui tinham o seu posto de trabalho no Sabugal, ao serem deslocados para a Guarda irão, compreensivelmente, equacionar a mudança de residência», alertou na altura o município.