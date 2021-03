Guarda vai integrar rota baseada na “Viagem do Elefante”

A Guarda vai integrar a rota turístico-literária inspirada na obra de José Saramago “Viagem do Elefante”.

A iniciativa da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa tem já como parceiros os municípios do Fundão, Belmonte, Sabugal, Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo, sendo que a adesão da cidade mais alta vai custar 19 mil euros. «A Guarda não poderia deixar de participar neste projeto intermunicipal com o ensejo de valorização e divulgação do nosso património turístico e cultural», justificou Chaves Monteiro. Na reunião quinzenal da passada segunda-feira, o executivo aprovou por maioria, com a abstenção de Sérgio Costa e os votos a favor dos dois eleitos do PS, a proposta de compensação de 226.177,60 euros anuais à Transdev pelo prolongamento da concessão do serviço de transportes coletivos da cidade. Até a TRN assumir o serviço, a transportadora multinacional francesa vai receber cerca de 19 mil euros mensais. A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) deu parecer positivo à decisão, que vai vigorar «até que o Tribunal de Contas emita parecer vinculativo à adjudicação da concessão à TRN», disse o presidente do município.