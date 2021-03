CHUCB com cirurgia endoscópica da coluna inovadora

O Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB) é pioneiro na região Centro na cirurgia à coluna com recurso a uma técnica inovadora que pode tornar a unidade num centro de referência ibérico para que outros profissionais da área possam aprender o procedimento.

A cirurgia endoscópica na coluna consiste no tratamento de «hérnias e estenoses lombares, a partir de uma incisão inferior a um centímetro, através da qual é inserida uma cânula milimétrica que integra uma câmara, para visualização das estruturas anatómicas a tratar, sem lesar os tecidos adjacentes, que devem ser preservados», adianta o CHUCB em comunicado enviado a O INTERIOR. Um dos grandes pioneiros desta técnica, que tem «uma taxa de sucesso da ordem dos 85 por cento», é o ortopedista Alfredo Carvalho, cujo interesse pela área surgiu com «o crescente número de doentes com patologias em que a cirurgia endoscópica é particularmente recomendada». O CHUCB acrescenta que, «dentro em breve, vai iniciar a realização deste procedimento em regime de ambulatório, permitindo ao doente sair do hospital no próprio dia da cirurgia e pelo próprio pé», lê-se ainda.