Guarda foi o distrito com maior aumento do número de óbitos por mil habitantes

No distrito da Guarda registaram-se em julho 1,8 óbitos por cada mil habitantes, de acordo com informação divulgada esta terça-feira pelo jornal “Público”, com base em dados recolhidos no sistema nacional de Vigilância da Mortalidade.

Em julho de 2019 este número era 1,22, o que traduz o maior aumento de mortalidade do país. Apenas em Portalegre é registado um aumento similar, local onde este indicador passou de 1,3 (em 2019) para 1,7 óbitos por mil habitantes, em julho deste ano.

De acordo com especialistas citados pelo “Público” estes números não estão apenas relacionados com a pandemia de Covid-19, mas também com os constrangimentos que esta provocou no acesso a cuidados de saúde. A suspensão de exames e consultas, o próprio medo de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes e ainda o calor que se tem feito sentir por todo o país, associados ao envelhecimento da população são alguns dos motivos apontados pelos especialistas.

No mês passado, em Portugal morreram 10.390 pessoas, o valor mais alto em 12 anos registado no mês de julho. Foram mais 2137 óbitos do que em igual período do ano anterior, o que representa um crescimento a rondar os 26%.