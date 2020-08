ULS Guarda: Enfermeiros reivindicam soluções para problemas anteriores à pandemia

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) recordou na segunda-feira, na Guarda, os problemas que afetam a classe e reivindicaram soluções que esperam desde 2018.

A concentração realizada junto ao Hospital Sousa Martins fez parte de uma ação realizada a nível nacional serviu para alertar para questões como a avaliação do desempenho, a discriminação entre enfermeiros, o «roubo» do tempo de serviço com a não contabilização de pontos ou a incorreta contabilização, a compensação pelo risco e penosidade da profissão, a existência de enfermeiros especialistas fora da categoria, entre outras. Alfredo Gomes, do SEP, adiantou que na Guarda os problemas «mais prementes» são a falta de enfermeiros na ULS e a presença de profissionais que ainda não usufruem do descongelamento das carreiras. «Há casos de 40 e 50 horas extraordinárias e nesta unidade de saúde existe subcontratação de enfermeiros. Essa não é a solução. A solução passa pela contratação de profissionais», defendeu o dirigente sindical.