Presidente do Turismo do Centro reclama suspensão das portagens durante meio ano

O presidente do Turismo do Centro de Portugal exortou o Governo a suspender o pagamento de portagens nas ex-Scut nos próximos seis meses, «já que está a limitar os portugueses de circular» devido à Covid-19.

Esta segunda-feira, em Viseu, durante a apresentação da Rota Dão e Petiscos, Pedro Machado lembrou que «o turismo foi responsável por 14,9 por cento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019» e defendeu que um setor que «injetou na economia, direta e indiretamente, um valor tão significativo precisa de ver reforçadas as suas ajudas». Na sua opinião, «se estamos a confinar, se há menos receita direta e indireta daquilo que é o produto de uma matéria que vai para os cofres do Estado, (o Governo) que suspenda (o pagamento de portagens) e ajude os portugueses».