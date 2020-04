Governo vai reduzir IVA de máscaras e desinfetante para 6 por cento

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira, na Assembleia da República, que o Governo vai reduzir o IVA nas máscaras e desinfetantes de 23 para 6 por cento.

O assunto foi trazido de novo ao debate quinzenal desta tarde pelo social-democrata Álvaro Almeida, que, retomando a proposta de Rui Rio, perguntou a António Costa se o Governo pondera reduzir o IVA «para a taxa mínima de 6 por cento» nos materiais de desinfeção e de proteção «que vão continuar a ser usadas depois de terminar o estado de emergência».

Na resposta, o chefe do Executivo disse que «ouviu as sugestões de Rui Rio» e que, apesar de a União Europeia entender «genericamente que é ilegal», tem dado seguimento a esse pedido feito por outros estados-membros. «O Governo português, se não for no próximo Conselho de Ministros, será no seguinte, vai reduzir a taxa de IVA dos equipamentos de proteção», garantiu António Costa.