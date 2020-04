Trancoso pagou 900 mil euros aos fornecedores e adotou medidas de apoio a empresas, famílias e associações

A Câmara de Trancoso adotou 15 medidas de apoio às famílias, empresas e instituições do concelho para minimizar os efeitos da pandemia da Covid-19.

Entre elas está um apoio financeiro de 50 mil euros às IPSS do concelho para aquisição de equipamentos de proteção individual e de desinfeção e de 45 mil euros aos bombeiros de Trancoso e Vila Franca das Naves. A autarquia procedeu ainda ao pagamento de 900 mil euros aos fornecedores «desde o início da pandemia até à presente data por forma a ajudar na liquidez da tesouraria» e decidiu isentar do pagamento de taxas a todos os feirantes dos mercados semanais das sextas-feiras e do pagamento das rendas comerciais dos imóveis que são propriedade do município, nos meses de março, abril e junho (cujos contratos tenham sido celebrados há menos de cinco anos).

Já o edifício do Centro de Inovação e Desenvolvimento Social foi adaptado para acolhimento de doentes infetados que necessitem de recuperação ou para outras pessoas, sendo que o município está também a fornecer refeições diárias a famílias referenciadas pela ação social e a entregar diariamente ao domicílio mais de 80 refeições a alunos do Agrupamento de Escolas que estão em regime de estudo à distância.

«Em breve, serão adotadas outras importantes medidas adicionais», para minorar os impactos sociais e económicos causados pela pandemia, refere a edilidade presidida por Amílcar Salvador..