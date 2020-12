Governo alivia restrições no Natal e Ano Novo

O Governo decidiu manter as restrições de circulação e o recolher obrigatório a partir das 13 horas nos próximos dois fins de semana nos concelhos de risco extremo e muito elevado de contágio.

O primeiro-ministro António Costa acaba de anunciar que haverá exceções no Natal, já que poderá haver circulação entre concelhos nos dias 23, 24, 25 e 26 de dezembro.

No entanto, será proibido andar na rua depois das 2 horas da manhã nos dias 24 e 25 de dezembro, Já os restaurantes poderão funcionar nas noites de 24 e 25 até à 1 hora da madrugada, e no dia 26 podem servir almoços até às 15h30.

Já no fim de ano será proibido circular entre concelhos e na via pública a partir das 2 horas no dia 31. No primeiro dia do ano novo as pessoas poderão circular na rua até às 23 horas. Na noite de passagem de ano não serão permitidas festas públicas ou ajuntamentos de mais de 6 pessoas na via pública.