Maior presépio natural do país abre dia 9 no Sabugal

O maior presépio natural do país vai fazer-se no Sabugal, mas com medidas de segurança devido à pandemia da Covid-19.

Segundo a autarquia raiana, o presépio será instalado no Largo do Castelo, uma vez que o Largo da Fonte está a ser alvo de obras de requalificação, e abrirá portas no dia 9, podendo ser visitado até 7 de janeiro com o cumprimento das normas impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Esta será a sexta edição da sua montagem, numa iniciativa que atrai anualmente «largas centenas de visitantes todos os anos», registando uma média anual de 50 mil visitas, adianta o município em comunicado. O presépio ocupa mais de mil metros quadrados e é construído à escala normal e com a utilização de «toneladas de elementos naturais para transmitir uma perceção tão real quanto possível, oferecendo uma experiência imersiva imperdível». Apesar da pandemia, a edilidade pretende «manter viva» esta marca identitária do concelho, «que já ganhou notoriedade nacional».

A organização da exposição ao ar livre estabeleceu um plano de contingência com entradas e circulação controladas no espaço. O acesso ao presépio será limitado e organizado e será efetuada a medição das temperaturas dos visitantes, entre outras medidas. «O objetivo é o de que todos os visitantes, de todas as idades, possam aceder ao local em extrema segurança, usufruindo da contemplação do Presépio porque só assim faz sentido a partilha desta iniciativa que tanto simbolismo acarreta», refere a Câmara sabugalense.