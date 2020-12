Alexandre Gonçalves em antologia da Chiado Books

Alexandre Gonçalves integra o volume XII da antologia de poesia portuguesa contemporânea “Entre o Sono e o Sonho”, da Chiado Books.

O autor natural de Aldeia do Bispo (Sabugal) está representado com o poema “Insónia”. A publicação reúne textos de poetas contemporâneos consagrados, assim como de novos talentos, e será lançada este mês. Segundo a editora, “Entre o Sono e o Sonho” é representativa do trabalho dos poetas portugueses «e perdurará como um dos mais arrojados objetos de poesia publicados em Portugal».