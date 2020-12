GNR da Guarda entrega vestuário a Instituições de Solidariedade do distrito

O Comando Territorial da Guarda entregou esta sexta-feira 735 peças de vestuário calçado a cinco Instituições de Solidariedade Social do distrito.

As peças entregues são «objetos que foram perdidos a favor do Estado pelo Tribunal no âmbito de processos crime de contrafação», adianta o Tenente Coronel Marco Marques, porta-voz da GNR da Guarda.

Ao contrário do que costumava acontecer, em que os artigos apreendidos eram destruídos agora há a possibilidade de os entregar a pessoas carenciadas. «É a melhor decisão porque vamos favorecer pessoas que precisam delas», assegura O Tenente Coronel Marco Marques. «Todas as ajudas nesta altura são importantes para todos», enaltece Ana Silva representante do Abrigo Infantil da Sagrada Família.

A seleção das instituições é feita «através da lista que nós temos de instituições mais carenciadas do nosso distrito» e as selecionadas para a entrega nesta altura foram o Abrigo Infantil Sagrada Família (Guarda), Casa da Sagrada Família (Guarda), Centro de Acolhimento de Crianças em Risco – Solar do Mimo (S.Romão- Seia), Associação Sócio Terapêutica de Almeida e a Aldeia SOS (Guarda).