Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo homenageia Eduardo Lourenço

A Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo vai homenagear esta sexta-feira o ensaísta Eduardo Lourenço, recentemente falecido.

O pensador será evocado no período de antes da ordem do dia por Luís Baptista-Martins, diretor do jornal O INTERIOR, prosseguindo depois os trabalhos normais daquele órgão autárquico presidido por Feliciano Martins (PS). Da ordem de trabalhos consta, nomeadamente, a apreciação, discussão e aprovação do orçamento e das grandes opções do plano para 2021 do município figueirense. A AM começa pelas 15h30 e devido à situação pandémica não será permitida a presença do público. O filósofo natural de São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, morreu aos 97 anos em Lisboa, no dia um de dezembro.