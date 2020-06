GNR apreende 213 munições e quatro armas a suspeito de violência doméstica na Covilhã

A GNR apreendeu na quarta-feira diversas armas de fogo e munições num processo de violência doméstica, no concelho da Covilhã.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a ação foi levada a cabo por militares do posto do Teixoso na sequência de uma investigação por violência doméstica. «O suspeito, um homem, de 56 anos, exercia violência física e psicológica sobre a sua companheira de 58 anos, com quem mantém uma relação há mais de 30 anos, através de agressões físicas, ameaças com arma de fogo e ofensas verbais, de forma reiterada», refere a GNR em comunicado.

Foram efetuadas três buscas domiciliárias e uma em veículo que culminaram na apreensão de uma espingarda, um revólver, um revólver de fulminantes, um machado e 213 munições e cartuchos de diversos calibres. O indivíduo foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial da Covilhã.