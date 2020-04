Foram negativos os testes aos contactos do enfermeiro do CHUCB infetado com Covid-19

Os testes de despistagem à Covid-19 às pessoas que contactaram com o enfermeiro do Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira que está infetado deram negativo, anunciou esta quinta-feira a unidade hospitalar sediada na Covilhã.

O caso foi detetado no início desta semana numa ação de rastreio realizada pelo serviço de Higiene e Segurança no Trabalho a todos os profissionais admitidos no CHUCB.

«Foram rastreados e testados, com a máxima celeridade possível, 87 contactos deste colaborador, tendo o resultado dos mesmos sido negativo, na sua totalidade», refere o CHUCB em comunicado enviado a O INTERIOR.

O Centro Hospitalar adianta que o enfermeiro continua «em isolamento/vigilância ativa, sem apresentar sintomas» e o caso continua a ser acompanhado.