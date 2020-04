Celorico da Beira: 67 camas no pavilhão gimnodesportivo

O pavilhão gimnodesportivo de Celorico da Beira foi adaptado para acolher 67 camas para acolher doentes infetados com Covid-19.

No âmbito do Plano Operacional de Contingência de combate à pandemia, o município também coordenam outros locais de proteção e concentração de meios, como a Pousada da Inatel de Linhares da Beira (46 camas), que poderá acolher utentes de instituições particulares de solidariedade social que não estejam infetados. Na mesma freguesia, os edifícios da casa e da escola de parapente estão referenciados como «locais de isolamento e apoio a pessoas suspeitas ou infetadas». A autarquia acrescenta, numa nota enviada a O INTERIOR, que «a proteção civil municipal tem capacidade de resposta, limitada aos recursos disponíveis, para gerir equipas de colaboradores, servir refeições diárias, assegurar serviço de lavandaria e higiene, prestar apoio social e de transporte de, e para, a todos os cidadãos que venham a precisar de ajuda ou se encontrem em situação de emergência».