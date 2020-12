Federação Internacional dos Hospitais distingue ULS da Guarda pelos «serviços excecionais» no combate a Covid-19

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda é uma das 13 entidades do Serviço Nacional de Saúde que foram distinguidas pela Federação Internacional dos Hospitais (IFH, sigla em inglês) pelos «serviços excecionais» que prestaram no combate à pandemia da Covid-19, anunciou o Ministério da Saúde.

A IFH destacou 103 instituições de 28 países, sendo que de Portugal foram reconhecidas, além da ULS da Guarda, o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, o Hospital de Cascais, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, IPO de Coimbra Francisco Gentil, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Centro Hospitalar Universitário de São João, o Hospital Arcebispo João Crisóstomo, em Cantanhede e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SMPS), em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS), foram outras das entidades distinguidas com um certificado “Beyond the Call of Duty for covid-19”.