Câmara da Covilhã promoveu Dia Internacional das Montanhas

A Câmara Municipal da Covilhã em parceria com o Estrela Geopark Mundial da Unesco promoveu uma atividade para comemorar o Dia Internacional das Montanhas, na passada sexta-feira.

A iniciativa envolveu escolas do 1º e 3º ciclo do ensino básico do concelho da Covilhã. Os alunos participaram numa «videoconferência dedicada ao conhecimento físico-geográfico da Serra da Estrela», de acordo com nota enviada à imprensa. O objetivo principal da ação é a consciencialização dos jovens para a urgente preservação das regiões de montanha.

No final da videoconferência orientada por técnicos do Estrela Geopark, os alunos receberam um «jogo de tabuleiro designado “Jogo da Estrela” para, de forma lúdica, instruir os alunos com conhecimentos relativos à Serra da Estrela», adianta a autarquia.