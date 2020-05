Destino Beiras e Serra da Estrela quer ser alternativa para turistas este Verão

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) tem em curso uma campanha de promoção turística para captar visitantes para a região numa altura em que o país recupera da pandemia da Covid-19.

A ação promocional intitula-se “Sentir e Viver a Serra da Estrela – um destino em estado puro” e o objetivo é atrair turistas para passarem férias neste território formado por 15 municípios dos distritos da Guarda e Castelo Branco. «É um território seguro, tem uma riqueza ímpar para poder ser apreciado por famílias e grupos de amigos, que tradicionalmente iam para a praia. E nós estamos a oferecer um turismo de qualidade, com segurança. Temos praias fluviais fantásticas, alojamento turístico excelente, gastronomia fantástica, grandes vinhos e cultura», disse o presidente da CIMBSE.

Para Luís Tadeu, quem optar por fazer férias na região «não corre o risco de encontrar massas de gente», como nas zonas do litoral, além disso as Beiras e Serra da Estrela é um território com «uma taxa de incidência de infetados por coronavírus bastante baixa e é um território seguro para quem procura passar as suas férias».

«Estamos prontos! Este verão viaje para longe das filas, dos semáforos, das multidões. Este verão aproveite o melhor que a natureza tem para lhe dar, sem ter que esperar pela sua vez. Com uma das zonas verdes mais vastas do país, a Serra da Estrela é um destino em estado puro, onde há lugar reservado para todos aqueles que nos queiram visitar», é a mensagem da CIMBSE nesta campanha.

A Comunidade Intermunicipal é constituída por 12 municípios do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).