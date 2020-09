Descontos nas portagens vão, afinal, incluir a Guarda

A Guarda não será excluída do regime de descontos às autoestradas do interior, de acordo com uma retificação divulgada hoje pelo Jornal de Notícias (JN).

O jornal anunciou ontem que os descontos anunciados pelo Governo para as autoestradas do interior tinha sido alterado e iria apenas incluir os troços entre Aveiro e Viseu, no caso da A25, e entre Castelo Branco e Covilhã, na A23. A notícia, revelava assim que os troços das autoestradas que abrangem a Guarda não seriam incluídos no regime de descontos. Hoje o JN divulgou uma retificação (imagem abaixo), onde esclarece que os descontos irão estender-se até à Guarda, e que a informação veiculada estava errada e se deveu a um erro na infografia.