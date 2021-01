Chama-se Daniel o primeiro bebé do ano na maternidade da Guarda. O menino nasceu à meia-noite em ponto, de parto normal, com 3, 965 quilos e é o quarto filho de um casal residente em Sebadelhe, em Vila Nova de Foz Côa.

A mãe e o bebé estão bem de saúde, adianta fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Daniel não foi o único a nascer no primeiro dia do ano, pois às 4h56 foi a vez de Solange, com 3, 315 quilos, filha de um casal residente no Sabugal.