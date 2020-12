GNR na estrada para fiscalizar cumprimento da proibição de circulação entre concelhos

A GNR está na estrada até dia 4 de janeiro para verificar o cumprimento da proibição entre concelhos, bem como das demais regras em vigor. Na tarde desta quinta-feira, O INTERIOR acompanhou elementos dos destacamentos da Guarda e Celorico da Beira numa ação de fiscalização rodoviária junto à rotunda da Ratoeira (Celorico da Beira), no viaduto sob a A25, que decorreu normalmente e sem a deteção de qualquer incumprimento.

«Os condutores circulam essencialmente do local de trabalho para as suas casas, há também pessoas que foram alimentar animais e portanto encontram-se dentro das exceções previstas na lei para que possam circular neste período que antecede o ano novo», disse o capitão Tiago Meireles. Segundo o oficial, os automobilistas estão informados das restrições e estão a cumprir: «Ninguém foi mandado para trás, mas a Guarda também tem adotado uma postura pedagógica».

Tiago Meireles confirmou ainda que o trânsito é «diminuto para o que é habitual nesta altura do ano». Nesta operação, a GNR também vistoriou as condições dos veículos e verificou se os condutores estavam habilitados a conduzir, nomeadamente através do teste de alcoolémia, não tendo sido detetadas infrações graves. Apenas um jovem condutor, que não se fazia acompanhar da carta verde relativa ao seguro automóvel, um documento obrigatório, foi notificado para apresentar o referido documento no posto policial da sua área de residência.

«O seguro estava válido, mas o automobilista não tinha a carta verde consigo, pelo que foi elaborado um aviso de apresentação de documentos, o que terá de fazer nos próximos dias», adiantou o capitão Tiago Meireles.