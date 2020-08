D. António Moiteiro entre os candidatos a novo arcebispo de Braga

D. António Moiteiro, antigo pároco da Sé da Guarda e atual Bispo de Aveiro, é um dos nomes propostos para arcebispo de Braga.

O prelado, que já foi bispo auxiliar da arquidiocese de Braga, pode suceder a D. Jorge Ortiga, que pediu a resignação ao Papa Francisco há dois anos após ter atingido o limite de idade – 76 anos. Além de D. António Moiteiro, a Nunciatura Apostólica da Santa Sé em Portugal propôs também os nomes de D. Virgílio Antunes e D. José Cordeiro.

O novo arcebispo deve ser anunciado até ao final do ano. António Manuel Moiteiro Ramos nasceu na Aldeia de João Pires (Penamacor) e foi ordenado presbítero a 8 de abril de 1982, tendo exercido o sacerdócio na diocese da Guarda durante mais de 30 anos. Foi também responsável pelos Departamentos de Catequese da Infância e Adolescência e do ensino da Igreja nas escolas, bem como diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã, coordenador da Pastoral, assistente diocesano das Conferências Vicentinas, membro do Conselho Presbiteral, do Conselho Episcopal e do Conselho de Pastoral.

Foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Braga em 8 de junho de 2012 pelo papa Bento XVI, com o título de bispo-titular de Cabarsussi, recebendo a ordenação episcopal em 12 de agosto de 2012, na Sé da Guarda, presidida pelo cardeal D. José Saraiva Martins, tendo como bispos ordenantes D. Manuel da Rocha Felício e o arcebispo D. Jorge Ortiga. Em julho de 2014 foi ordenado Bispo de Aveiro pelo Papa Francisco.