Atletismo: Dois títulos e três medalhas para atletas da região nos Nacionais

Houve títulos e medalhas para os atletas da região nos Nacionais de Atletismo que decorreram no fim de semana em Lisboa, Braga, Madeira, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada devido à pandemia da Covid-19.

O covilhanense Samuel Barata (Benfica) sagrou-se campeão nos 3.000 metros, com a marca de 8m06s30’, tal como Inês Pires (GCA Donas) no pentatlo. A albicastrense foi segunda classificada da prova, atrás da espanhola Valvanuz Cañizo. Em destaque estiveram também Rui Coelho (CA Seia) e a guardense Andreia Crespo (Sporting), vice-campeões, respetivamente, dos 3.000 metros marcha (12m28s81’) e dos 400 metros barreiras (60s64’). Já Amaro Teixeira (CA Seia) foi quarto classificado nos 3.000 metros marcha com o tempo de 13m11s43’, o mesmo resultado obtido pelo colega de equipa Ericsson Tavares nos 400 metros (48s56’). O atleta do CA Seia acabou por conquistar medalha de bronze uma vez que o terceiro classificado, o sportinguista Omar Elkhatib, é são-tomense. Outro resultado relevante foi alcançado por Nuno Sénica (CA Seia) com um quinto lugar no triplo salto e a marca de 14,27 metros.