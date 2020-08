Trancoso: Escriturados primeiros lotes da Área de Acolhimento Empresarial

A Câmara de Trancoso já celebrou as escrituras dos contratos promessa de compra e venda dos três primeiros lotes da Área de Acolhimento Empresarial, inaugurada em fevereiro.

«Tem havido uma procura muito significativa por parte dos empresários e está a decorrer um segundo aviso até 31 de agosto», refere o presidente do município, adiantando que a nova zona industrial tem disponíveis mais 12 lotes de terreno devidamente infraestruturados. O preço do metro quadrado é de dois euros. Com um total de 50 mil metros quadrados, a Área de Acolhimento Empresarial fica no lugar do Crujeiro, junto à estrada municipal que liga Trancoso a Fiães. O projeto resulta de um investimento de 845 mil euros, comparticipados em 710 mil euros pelo Programa Operacional Regional do Centro – Centro 2020. De acordo com o Regulamento para a Atribuição de Lotes em vigor, podem concorrer empresários das áreas da indústria, armazenagem e logística, bem como de comércio e serviços. Os espaços têm áreas entre os 1.200 e 3.000 metros quadrados. Já os critérios de ponderação que vão graduar as candidaturas são, por esta ordem, a criação líquida de postos de trabalho, o volume do investimento e a atividade económica a instalar. O parque empresarial está totalmente coberto com fibra ótica de última geração, num investimento da Altice Portugal.