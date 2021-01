Cresce número de turmas em isolamento profilático na Guarda

Uma turma do 4º ano da escola básica Adães Bermudes, no centro da Guarda, está em isolamento profilático após vários alunos terem testado positivo à Covid-19.

A medida foi decretada pela Unidade de Saúde Pública (USP) da Unidade Local de Saúde (ULS) e vigora até 29 de janeiro, abrangendo apenas os alunos e a professora. Já os encarregados de educação foram contactados para fazerem o teste. Na EB da Estação, também na Guarda, foi uma turma do 3º ano que ficou em isolamento profilático após dois alunos terem testado positivo à Covid-19.

Ainda na cidade mais alta, a cantina da EB 2,3 Carolina Beatriz Ângelo fechou na passada quinta-feira devido a um caso de Covid e os alunos de duas turmas do 5º ano estão em casa em isolamento profilático depois de terem testado positivo. Durante 14 dias as refeições serão confecionadas na EB 2,3 de São Miguel, também do Agrupamento de Escolas da Sé, e transportadas pela autarquia.

A Covid-19 também chegou ao estabelecimento prisional local os 206 reclusos estão em isolamento profilático na sequência de um rastreio realizado na passada quarta-feira ter revelado três infetados com Covid-19. As visitas estão suspensas.