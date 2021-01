CHUCB com mais 34 camas para doentes Covid

Há mais 34 camas reservadas para doentes Covid no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB), que conta, a partir desta semana, com uma quarta enfermaria.

A medida surgiu depois de, no sábado, todas as 82 camas de internamento Covid, bem como as oito dos cuidados intensivos, terem sido ocupadas. Segundo a administração hospitalar, há agora 125 camas em enfermaria para infetados com o novo coronavírus. O problema é que o Hospital Pêro da Covilhã tem estado a receber doentes de Vila Franca de Xira, do Curry Cabral (Lisboa), de Setúbal e de Viseu e assim deverá continuar enquanto a unidade covilhanense tiver capacidade para acolher mais pacientes. Na segunda-feira, a região da Cova da Beira registava 66 óbitos desde o início da pandemia e tinha 684 casos ativos nos concelhos de Belmonte, Covilhã e Fundão. Neste último o número de novos casos subiu para 288 e já houve 26 óbitos.

Em Belmonte, os casos ativos voltaram a subir e eram 70 na segunda-feira. O concelho registou desde março um total acumulado de 16 mortes. O retrocesso elevou mesmo o presidente do município a declarar que a situação sanitária de Belmonte tem vindo «a deteriorar-se desde o Natal e o fim de ano, em resultado do incumprimento das regras estabelecidas pelas autoridades sanitárias».

Na Covilhã, esta terça-feira havia 33 novos casos (1.630 casos confirmados desde março), 356 casos ativos (+ 20 que na véspera), 24 óbitos e 1.250 pessoas recuperadas da doença (+17 que na segunda-feira).