Autarquia de Almeida encerra temporariamente após confirmação de caso de covid-19

Os Serviços municipais de Almeida foram encerrados temporariamente após confirmação de um caso positivo de Covid-19 de um funcionário do município, segundo comunicado divulgado pela autarquia.

Na nota o município confirma a existência de um funcionário infetado com Covid-19 e informa que durante o dia de hoje o estabelecimento da Câmara Municipal- Paços do Concelho estará encerrado por «questões de salvaguarda de todos os munícipes e funcionários»e irá proceder à desinfeção do local.

António Machado, edil de Almeida, apela ainda a que sejam seguidas as recomendações da Direção-Geral de Saúde de maneira a garantir a segurança de todos.