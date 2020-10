Depressão “Alex” provoca quedas de árvores e de estruturas no distrito da Guarda

A Proteção Civil registou dez ocorrências relacionadas com quedas de árvores ou estruturas durante a noite no distrito da Guarda devido ao vento forte que se fez sentir por causa da depressão “Alex”.

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda, destas situações resultaram apenas danos materiais. Já na manhã desta sexta-feira uma árvore foi derrubada junto à ponte sobre o Rio Diz, perto do Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda-Gare (na foto), onde os operacionais estão a proceder à limpeza da via, que está cortada para permitir a remoção dos detritos.

Durante a madrugada houve quedas de árvores na EN232, na zona da discoteca “Nova Dimensão”, a seguir a Santana d’Azinha, no concelho da Guarda, e na EN18-1, perto do cruzamento do Seixo Amarelo. Estas duas ocorrências já foram resolvidas e circula-se normalmente, adiantou o CDOS.

O distrito da Guarda está aviso amarelo devido à passagem da depressão “Alex”, que trouxe chuva intensa e rajadas de vento forte que podem atingir 90/110 quilómetros por hora nas terras altas até às 15h desta sexta-feira.