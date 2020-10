Manteigas é o concelho do país com o maior crescimento de consumo no Verão

Manteigas é o concelho do país onde o consumo global registado através de operações bancárias mais aumentou neste Verão, destacando-se dos restantes com uma subida exponencial de 34 por cento, anunciou a autarquia.

Segundo o município, os dados foram revelados recentemente pelo SIBS Analytics, em parceria com o Turismo de Portugal. «Nas posições imediatamente a seguir, surgem os concelhos de Terras de Bouro (16 por cento), Porto Santo (5 por cento) e Grândola (3 por cento), conforme dados publicados na segunda edição da infografia “Destinos de Verão”, cuja análise conclui que o “consumo português trava queda no turismo em Verão atípico”». A autarquia acrescenta, em comunicado, que «os dados apresentados revelam um novo perfil de turista nacional através da análise da variação do consumo nas regiões portuguesas face ao período homólogo, com uma maior tendência na procura dos destinos turísticos do interior».