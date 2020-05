Contratualização de serviços de transporte público na Guarda com luz verde da AMT

A contratualização de serviços de transporte público de passageiros por parte da Câmara da Guarda obteve parecer prévio vinculativo positivo da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Segundo um comunicado da AMT, além da cidade mais alta, “luz verde” mereceram também os municípios de Barcelos (prestação do serviço público de transporte rodoviário regular de passageiros), Vila Real (concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros) e Faro/ Ria Formosa (prestação de três serviços públicos de transporte de passageiros por “Via Navegável Interior”), bem como a comunidade intermunicipal Tâmega e Sousa (concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros). Parecer positivo obteve também a contratação de serviços de transporte público de passageiros em Tomar, que em novembro tinha sido objeto de um parecer negativo. «À semelhança de outros procedimentos, a AMT irá acompanhar a execução procedimental e contratual de forma a garantir que, a todo o tempo, se cumprem os normativos legais e contratuais aplicáveis», lê-se no comunicado divulgado na sexta-feira.