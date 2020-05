GNR detém casal por tráfico de droga em Vilar Formoso

A GNR de Vilar Formoso deteve um casal, em flagrante delito, por tráfico de droga na vila fronteiriça.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi efetuada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do posto local na passada terça-feira no âmbito de uma ação de prevenção da criminalidade integrada na operação “Fronteira Controlada”. «Os militares detetaram um homem e uma mulher em território espanhol, aparentando dirigir-se apeados em direção ao ponto de passagem de fronteira não autorizado, e deslocaram-se de imediato para o local, tendo localizado os suspeitos já em território nacional junto da sua viatura», refere a GNR em comunicado.

Na abordagem ao casal as autoridades descobriram que os suspeitos tinham na sua posse «18,5 doses de cocaína e 14 doses de heroína, o que culminou na sua detenção». Os detidos, ele com 53 e ela com 32 anos, foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Almeida.