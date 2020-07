Comissão Europeia aprova consórcio internacional da UBI

O consórcio internacional Universitas Montium (UNITA), de que faz parte a Universidade da Beira Interior (UBI), foi aprovado pela Comissão Europeia no âmbito do projeto Universidades Europeias.

O UNITA vai receber financiamento comunitário para criar as universidades inovadoras do futuro. Além da UBI (Portugal), o consórcio é constituído por mais cinco instituições de ensino superior: a Universidad de Zaragoza (Espanha), a Université de Pau et des Pays de L’Adour e a Université Savoie Mont Blanc (ambas de França), a Università Degli Studi di Torino (Itália) e a Universitatea de Veste din Timisoara (Roménia).

Estas instituições partilham todas o facto de se situarem em regiões de montanha e de fronteira de cada um dos países, e por «se constituírem como elementos importantes no desenvolvimento das comunidades em que se inserem», adianta a UBI em comunicado.

Durante os próximos três anos vão trabalhar na criação de um campus interuniversitário virtual de modo a formar um modelo pedagógico inovador.