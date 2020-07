Comissão Europeia apoia instalação de Wifi em locais públicos de Aguiar da Beira e Guarda

Aguiar da Beira e Guarda são dois dos doze municípios portugueses que vão ser apoiados pela Comissão Europeia para a instalação de Wifi em locais públicos. As candidaturas das duas autarquias do distrito da Guarda foram aprovadas na quarta e última convocatório da iniciativa “Wifi4EU”, divulgou esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

A candidatura de Fornos de Algodres foi excluída por já ter sido selecionada em convocatórias anteriores. Os doze municípios agora validados vão ser contemplados com “vouchers” para implementação dos sistemas Wifi. Segundo a Anacom, no conjunto das quatro convocatórias 277 Câmaras portuguesas conseguiram apoios da CE para esta finalidade, ou seja, «cerca de 90 por cento dos municípios».

No total, os vales atribuídos às autarquias nacionais atingem cerca de 4,1 milhões de euros, sendo que nesta última convocatória. Atualmente existem 12 municípios em Portugal com redes de acesso WiFi4EU operacionais: Albufeira, Almodôvar, Carregal do Sal, Castelo de Vide, Funchal, Miranda do Corvo, Mogadouro, Moura, Paços de Ferreira, São João da Madeira, Serpa e Vila Franca de Xira.

A iniciativa WiFi4EU tem como objetivo proporcionar acesso à Internet de alta qualidade a residentes e visitantes locais nos principais centros de vida da comunidade local, como parques, praças, bibliotecas ou edifícios públicos, contribuindo para a redução da exclusão digital, especialmente em comunidades de áreas rurais e locais remotos e o aumento do acesso aos serviços públicos “online” que melhoram a qualidade de vida nas comunidades locais, explica a Anacom.